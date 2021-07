Geen zelfisolatie meer in voedselsector VK na chaos door corona-app en lege rekken

Er komen dagelijkse zogeheten contacttesten op werkplekken in de Britse voedingssector. Dat heeft de Britse regering donderdag bekendgemaakt. Personeel dat ‘gepingd’ is door de Covid-19-app kan dan blijven werken als het negatief test, in plaats van in quarantaine te gaan.

Mensen die zelf geen symptomen hebben maar mogelijk toch besmet zijn door het virus, bijvoorbeeld als ze in de buurt van iemand met een besmetting zijn geweest, worden gealarmeerd (‘gepingd’) door de Covid-19-app van de Nationale Gezondheidsdienst (NHS), waarna ze tien dagen in zelfisolatie dienen te gaan. Met gemiddeld bijna 50.000 nieuwe besmettingen per dag is dat al honderdduizenden Britten overkomen. Dat leidde in verschillende sectoren tot personeelsproblemen.

Lege rekken

Sommige Britse supermarkten kampen met een tekort aan producten, vooral producten waar veel vraag naar is bij warm weer, terwijl sommige tankstations moesten sluiten nadat personeel door de Covid-app gesommeerd was in quarantaine te gaan. De lege schappen en gesloten tankstations worden in sommige Britse media aangeduid als de ‘pingdemic’. De aangekondigde contacttesten in de voedselsector moeten een einde maken aan de vermeende pingdemic.

De regering zei dat deze week testlocaties zouden worden opgezet bij de grootste supermarktdistributiecentra en dat volgende week maximaal 500 locaties zouden starten. Volgens gegevens van de NHS heeft de app in de week tot 14 juli bijna 620.000 mensen in Engeland en Wales opgelegd in thuisisolatie te gaan.

