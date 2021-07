VAB: “Vlaming kiest nog meer dan vorige zomer voor autovakantie”

De VAB-Alarmcentrale heeft al een behoorlijk drukke maand juli achter de rug. Volgens VAB hebben nog meer mensen dan vorige zomer gekozen voor een autovakantie, wat zich ook vertaalt in een toename van het aantal pechgevallen met 10 procent. Ook in het binnenland noteerde de VAB-centrale meer pechgevallen, met name door de overstromingen in Wallonië en Limburg.

Het aantal dossiers bij de VAB-Alarmcentrale is beginnen te stijgen vanaf de tweede week van juli, wat er volgens VAB op wijst dat veel Vlamingen tot de start van het bouwverlof hebben gewacht om op vakantie te vertrekken. “Mogelijk speelt het slechte weer en de vrees voor nog strengere coronamaatregelen op de populaire vakantiebestemmingen vanaf augustus hierbij een rol en kozen heel wat Belgen vrij last minute om toch op vakantie te vertrekken”, klinkt het.

Volgens VAB hebben nog meer mensen dan vorig jaar ervoor gekozen om met de auto vakantie te gaan. In vergelijking met vorig jaar noteerde de alarmcentrale van VAB-Reisbijstand 10 procent meer dossiers voor autopech. De populairste autobestemming is en blijft Frankrijk. Dat land blijft goed voor de helft van alle pechgevallen. Maar ook veel meer mensen trekken blijkbaar naar Italië. Het aantal pechgevallen is daar verdubbeld, al heeft de gewijzigde coronasituatie daar wellicht veel mee te maken.

Wat medische bijstand betreft, is deze zomer met 7 procent medische dossiers iets drukker dan de vorige (4 procent). Dat blijft wel minder dan een ‘normale’ zomer waarin 1 op de 10 dossiers van medische aard is. Het soort medische dossiers is wel anders. Zo gaat het in 28 procent van de gevallen om een positieve coronatest.

In het binnenland hebben de overstromingen van vorige week voor een toename van het aantal dossiers gezorgd. In de periode na 15 juli kwamen er 27 procent meer oproepen binnen in vegelijking met dezelfde periode vorige zomer. Vooral in Wallonië (+89 procent) en Limburg (+20 procent) moesten de VAB-wegenwachters vaker tussenkomen om wagens te takelen.