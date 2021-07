Braziliaanse tweelingzusjes live op Instagram geëxecuteerd

In Brazilië zijn twee tweelingzusjes van 18 jaar oud door het hoofd geschoten omdat ze “te veel zouden weten” over enkele drugsdealers. De gruwelijke executie werd zowaar live uitgezonden op Instagram. Inmiddels is een 17-jarige verdachte gearresteerd. Dat melden Braziliaanse media.

Amália en Amanda Alves, twee jonge moeders uit Pacajus (in het noordoosten van Brazilië, nabij Fortaleza), zouden “te veel hebben geweten” over drugsdealers uit hun buurt. Ze werden op 14 juli daarom gesommeerd om op hun knieën te gaan zitten, en hun haar omhoog te houden. Vervolgens werden ze van achteren doodgeschoten. De lichamen van de meisjes werden enkele uren later teruggevonden. Braziliaanse media spreken van een executie, duizenden mensen zouden de gruwelijke beelden hebben gezien.

Foto: Instagram

Al snel werd een 17-jarige jongen opgepakt als verdachte. Het gaat om een bekende van de politie: hij zou al zeven keer eerder zijn gearresteerd, onder meer voor verboden wapenbezit.