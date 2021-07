Start van schooljaar voor sommige scholen mogelijk in het gedrang door watersnood

Voor de scholen die getroffen zijn door de overstromingen van vorige week wordt het “een race tegen de klok om bij de start van het nieuwe schooljaar klaar te zijn”. Dat zegt Caroline Désir, minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschap, in La Dernière Heure.

“We moeten herstellen, heropbouwen en opnieuw rechtstaan... Samen met de minister voor Schoolgebouwen Frédéric Daerden en de hele regering zijn we aan het bekijken wat we onmiddellijk kunnen doen en welke middelen we kunnen inzetten om de getroffen scholen te ondersteunen”, zegt Désir.

Verschillende gebouwen van het openbare onderwijsnet WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement) zijn getroffen door de overstromingen. Voor sommige gebouwen volstaat een opkuis- en opruimactie, maar voor andere gebouwen moeten de stabiliteit en de veiligheid van het gebouw onderzocht worden.

In het vrije onderwijsnet is er nog geen duidelijk zicht op de schade. In het officieel onderwijs (CECP en CEPEONS) komt de informatie over de schade stukje voor stukje binnen bij de minister voor Schoolgebouwen. Momenteel hebben vier scholen laten weten dat ze ernstig getroffen zijn en dat de start van het nieuwe schooljaar mogelijk in het gedrang komt.

Volgens Etienne Michel, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, zal er hier en daar een krachttoer nodig zijn om de scholen klaar te krijgen tegen 1 september. “Het staat nu al vast dat sommige scholen de deuren van hun huidige gebouw niet zullen kunnen openen. In sommige gevallen zullen tijdelijke (prefab) klaslokalen een oplossing kunnen bieden, maar die moeten nog gevonden worden en de vraag zal wellicht groot zijn.”