Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Als Pukkelpop niet aan voorwaarden kan voldoen, dan gaat het niet door”

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn de regels voor festivals eenvoudig. “Als Pukkelpop daar niet aan kan voldoen, dan is het beter dat het niet doorgaat”, is dan ook zijn conclusie. Dat zei hij vrijdagochtend op Radio 1.

Wie naar een festival wil, heeft drie mogelijkheden: ofwel ben je volledig gevaccineerd, ofwel heb je een negatieve PCR-testuitslag van maximaal 48 uur oud op zak, ofwel heb je een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud. Een procedure die elke dag herhaald zou moeten worden en dus een zware opdracht, liet Pukkelpop donderdag verstaan.

LEES OOK. Stevig potje poker om Pukkelpop, maar Vandenbroucke houdt been stijf: “Dat is dan jammer” (+)

Maar volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn de regels “duidelijk en relatief eenvoudig”. Hij is dan ook niet van plan om daar nog veel aan te wijzigen om het festival ter wille te zijn. “Na de aankondiging van het plan van de Vlaamse regering begin deze zomer, zei Pukkelpop dat het mogelijk was om daaraan te voldoen, en het festival op een veilige manier te organiseren. Het was perfect mogelijk om elke dag iedereen op het terrein te testen. Wij vragen nu eigenlijk minder dan dat. Als het niet lukt om aan die regels te voldoen, dan heb ik daar alle respect en begrip voor. Maar dan gaat het niet door.”

De opbouw van het terrein werd donderdag stilgelegd, en de ticketverkoop werd opgeschort. De organisatie van het festival zou later vandaag nog communiceren.