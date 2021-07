Vlaams minister-president Jan Jambon geeft elke minister vier boeken vakantielectuur mee

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon stuurt zijn collega-ministers op vakantie met een stapeltje vakantielectuur. Elke minister krijgt een stapel van vier boeken mee naar zijn of haar vakantiebestemming. Met de boeken wil Jambon niet alleen zijn ministers aanzetten om te lezen tijdens hun vakantie, hij hoopt ook dat de lijst andere mensen stimuleert om een bezoek te brengen aan de bibliotheek of boekhandel.

“Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel”, wist Cicero al. Maar een vakantie zonder goede vakantieboeken is ook niet alles. Daarom heeft Vlaams minister-president Jan Jambon aan het BoekenOverleg gevraagd om wat leessuggesties te doen. Het resultaat is een diverse lijst met vooral Vlaamse en Nederlandse auteurs uit allerlei genres, gaande van fictie tot poëzie en strips. De boeken zijn door de betrokken uitgeverijen gratis ter beschikking gesteld van de Vlaamse regering.

Elke minister krijgt een pakket met vier boeken. Alle ministers krijgen alvast een exemplaar van ‘Besmette stad’. Dat is niet alleen een boek maar ook een multimediaal project waarbij Vlaamse en Nederlandse kunstenaars - met de coronacrisis in het achterhoofd - op zoek gaan naar een hedendaags artistiek antwoord op Paul van Ostaijens boek ‘Bezette Stad’.

De drie andere boeken sluiten vaak aan bij de bevoegdheden of persoonlijke interesses van de ministers. Traditiegetrouw zit er in de selectie ook hier en daar een knipoog. Zo krijgt Jambon als minister van Digitalisering het boek “Digitalis” van Thierry Geerts mee op vakantie. Voor minister van Landbouw Hilde Crevits ligt “Oogst” van Sien Volders te wachten en voor N-VA-minister Zuhal Demir zit “Wildevrouw” van Jeroen Olyslaegers in het stapeltje.