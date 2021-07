Zestien doden bij nieuwe slachtpartij in oosten van Congo

In het oosten van Congo zijn bij een hinderlaag, vermoedelijk gelegd door leden van de rebellengroep Geallieerde Democratische Strijdkrachten (ADF) zestien mensen omgekomen, zo verluidde vrijdag uit administratieve en medische bronnen.

De hinderlaag bevond zich donderdagavond op de as Maimoya en Chani-chani waar er elke donderdag een markt is. In het mortuarium van het ziekenhuis van Oicha zijn zestien lijken binnengebracht, zei plaatselijk burgemeester Nicolas Kikuku tegenover het Franse persbureau AFP. De slachtoffers waren op terugweg van de markt.

Volgens ziekenhuisdirecteur Jérôme Munyambethe. gaat het om vijftien volwassenen - zes vrouwen en negen mannen - en een kind die doodgeschoten zijn.