Pornografie, Bollywood, een beroemde actrice en een gearresteerde miljonair: India in de ban van schandaal

Het heeft alle elementen om de publieke opinie in de ban te houden: het schandaal rond de Indische miljonair Raj Kundra. Een flamboyante man die getrouwd is met de beroemde Bollywoodactrice Shilpa Shetty, maar – zo blijkt – ook achter de productie van illegale pornofilms zit. Kundra werd dinsdagochtend gearresteerd.

Raj Kundra (45) is de zoon van een Indische emigrant die in Londen als buschauffeur werkte, maar ontsnapte aan de armoede dankzij zijn zakeninstinct: hij verdiende zijn eerste miljoenen in de mode-industrie, en stak zijn geld later ook in de handel van dure metalen, hernieuwbare energie, constructie en mijnbouw. Op dat moment woonde hij alweer in India, waar hij investeerde in één van de populairste cricketteams van het land, én in de productie van Bollywoodfilms. Op die manier leerde hij ook zijn (tweede) echtgenote kennen: Shilpa Shetty is één van de grootste sterren in het land met zijn 1,36 miljard inwoners.

Met andere woorden: Kundra is een grote naam in India. Maar niet onbesproken. Hij werd in 2013 al eens genoemd in een omkopingsschandaal in het cricket – heiligschennis in de in het land waanzinnig populaire sport. Maar dat Kundra vrijdagochtend werd opgepakt als “sleutelfiguur” in een pornografieschandaal, dat was ook voor de Indiërs een shock.

Onder dwang

Het onderzoek in kwestie loopt al sinds februari, toen de politie van Mumbai op basis van een anonieme tip een kleine bungalow in het noorden van de stad (in een buurt waar vaak Bollywoodfilms werden opgenomen) binnenviel. Volgens het politierapport vonden ze daarbij “een naakte man en een naakte vrouw op een zetel, in obscene poses, terwijl een vrouw hen filmde”.

De naakte vrouw bleek onder valse voorwaarden naar de bungalow gelokt te zijn, en gedwongen te worden om deel te nemen aan de opname. Daarop werd een grootschalig onderzoek gestart, waaruit bleek dat al meerdere vrouwen op soortgelijke manier in de val gelokt waren. “Jonge actrices die het probeerden te maken in Bollywood werden door de verdachten naar gehuurde bungalows gelokt, waar ze beloftes kregen over rollen in toekomstige films”, aldus Milind Bharambe, politiecommissaris van Mumbai.

Wie zat achter de app?

Er werden inmiddels al negen verdachten opgepakt, onder hen dus ook Kundra. Die zou de app waarop de pornofilms te zien zijn verkocht hebben aan de producten, zodat zij konden ontsnappen aan Indiase wetten omtrent het opstarten van nieuwe apps. Een vennoot van Kundra zou bovendien ook na de verkoop nog betrokken zijn geweest bij het beheer van de app, wat het vermoeden doet rijzen dat de mannen betrokken waren bij de hele operatie. Kundra ontkent alle betrokkenheid.

India heeft strenge anti-pornografiewetten, die het produceren of verspreiden van “obsceen materiaal” verbieden, op straffe van zeven jaar cel. Toch floreert de industrie in het land: Indiërs zijn de op twee na grootste gebruikers van pornografisch materiaal ter wereld.