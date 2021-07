Man verdronken in kanaal Brussel-Charleroi

In Klabbeek (Clabecq) nabij Tubeke is donderdagavond een man verdronken in het kanaal Brussel-Charleroi. Dat meldt de hulpverleningszone van Waals Brabant.

De duikers van de brandweerpost van Tubeke werden donderdagavond omstreeks 23 uur opgeropen voor een interventie aan de rue de la Déportation. Om een nog onbekende reden was daar een vijftiger van een brug in het water gesprongen. “We weten nog niet waarom hij zich in het water heeft gestort, maar we denken niet dat het om zelfmoord gaat”, zegt een dispatcher van de hulpverleningszone.

De man is overleden. Zijn lichaam werd stroomafwaarts gevonden door de duikers.