Recordtransfer in de maak: “Harry Kane voor 186 miljoen euro van Tottenham naar Manchester City”

De Britse tabloids weten het zeker: Harry Kane verlaat Tottenham Hotspur en vertrekt voor een recordtransfersom van 160 miljoen pond (186 miljoen euro) naar landskampioen Manchester City. Daniel Levy, de voorzitter van Tottenham, zou eindelijk overstag gegaan zijn om zijn boegbeeld te verkopen.

De 27-jarige Kane, die met Engeland de finale van het EK verloor, had voor het Europees kampioenschap al aangegeven dat hij deze zomer graag Tottenham wou verlaten. Maar Spurs-voorzitter Daniel Levy wou van geen verkoop weten. En al zeker niet aan een andere Engelse club. Tot Manchester City zijn bod verhoogde tot 186 miljoen euro, zo weet The Sun. Daarmee zou Kane na Neymar (voor 222 miljoen euro naar PSG) de tweede duurste voetballer ooit worden. Hij verpulvert wel het record van de Premier League (Paul Pogba voor 105 miljoen euro naar Manchester United). Kane zou bij Manchester City zo’n 467.000 euro per week gaan verdienen. Net iets minder dan de 490.000 euro die Kevin De Bruyne per week vangt in Manchester. Bij Tottenham verdiende Kane 231.000 euro per week.

“Toen Harry het nieuws kreeg van de voorzitter dat hij mocht vertrekken, was hij enorm opgelucht”, aldus een bron in The Sun. “Hij wou de club van zijn jeugd niet op een slechte manier verlaten.” Harry Kane voetbalt al sinds de jeugdcategorieën voor Tottenham. Na enkele uitleenbeurten belandde hij in 2013 bij de hoofdmacht van de Londense club. In totaal scoorde hij 248 goals in 415 wedstrijden.

De grootverdieners in de Premier League:

1. Kevin De Bruyne (Manchester City): 450.000 euro bruto per week

2. David De Gea (Manchester United): 433.000 euro bruto per week

3. Raheem Sterling (Manchester City): 347.000 euro bruto per week

4. Paul Pogba (Manchester United): 335.000 euro bruto per week

5. Anthony Martial (Manchester United): 290.000 euro bruto per week

6. Sergio Agüero (Manchester City): 266.000 euro bruto per week

7. Mo Salah (Liverpool): 231.000 euro bruto per week

8. Marcus Rashford (Manchester United): 231.000 euro bruto per week

9. Harry Kane (Tottenham): 231.000 euro bruto per week