Schietpartij bij politie-inval in Vrasene, gewapende man verschanst zich in woning

Beveren-Waas / Vrasene - Een gewapende man heeft zich vrijdagochtend verschanst in een woning in Vrasene, nadat de politie daar vannacht binnenviel voor een huiszoeking. De speciale interventie-eenheid van de politie is ter plaatse, en probeert contact te leggen met de man.

De politie wilde donderdagnacht een huiszoeking uitvoeren in een woning in Vrasene, deelgemeente van Beveren, op verdenking van drughandel. Eén van de inwoners van de woning vuurde daarbij enkele schoten af op de agenten, die zich daarop terugtrokken en het huis in de Peperdam omsingelden.

De speciale interventie-eenheid van de politie kwamen daarop ter plaatse. Er zouden zich drie personen in het huis hebben bevonden, maar twee vrouwen hebben de woning inmiddels vermoedelijk verlaten. Er wordt momenteel geprobeerd om contact te leggen met de schutter, die zich vermoedelijk nog alleen in de woning bevindt.

(later meer.)