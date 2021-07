Politie zal te luide auto’s meteen in beslag nemen in Gent: klachten over ‘knalpotterreur’ zijn niet meer bij te houden

Gent - De Gentse politie mag vanaf nu luide auto’s of brommers die lawaaioverlast veroorzaken in beslag nemen en de bestuurder 360 euro boete en takelkosten aanrekenen. Daarvoor wordt een nieuw reglement ingevoerd. “Het aantal klachten is niet meer bij te houden”, zegt burgemeester De Clercq.

‘Knalpotterreur’ is al een tijdje een thema in Gent, maar tijdens de lockdown van 2020 nam het probleem grote proporties aan. Kerels met opgefokte bromfietsen en luidruchtige auto’s houden met brullende motoren omwonenden uit hun slaap en zorgen voor levensgevaarlijke situaties.

Daarom worden er nieuwe regels ingevoerd, via een politieverordening. De lokale politie van Gent krijgt nu zelf de toestemming om auto’s aan de kant te zetten, te takelen en minstens 72 uur in beslag te houden. Voorwaarde is wel dat de politie een luide wagen betrapt op heterdaad. Een burger die een nummerplaat doorgeeft, is niet voldoende.

Takelkosten

De boete bedraagt 60 euro, maar ook de takelkosten – ongeveer 300 euro – worden aangerekend aan de bestuurder van de wagen, niet de eigenaar dus. Dat vermijdt dat mensen die een sportieve wagen huren, ontkomen aan de kosten.

Een wegpiraat kon in theorie voordien ook al zijn wagen verliezen. Maar in de praktijk gebeurde dat enkel als er zware en meerdere inbreuken vastgesteld konden worden en een magistraat toestemming gaf om een wagen in beslag te nemen.

Die lat moet omlaag, vindt de Gentse burgemeester. “Het aantal meldingen en klachten is niet meer bij te houden”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “We ontvangen steeds meer klachten over luidruchtige wagens die ’s avonds en ’s nachts de rust in woonstraten verstoren.”

In Kortrijk, Antwerpen en Mechelen zijn al gelijkaardige regels ingevoerd. Burgemeester De Clercq zegt dat de regels in Gent onmiddellijk van kracht gaan en gelden tot en met 31 december 2021. Daarna wordt geëvalueerd of het helpt tegen de hardnekkige knalpotterreur.