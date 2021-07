Teruggevonden lichaam blijkt geen slachtoffer van overstromingen: Antwerpenaar (30) redde twee meisjes maar verdween zelf

Antwerpen - Het lichaam van Maxime Nsangou Njiké (30) uit Antwerpen, die sinds 11 juli - dus een week voor de overstromingen - vermist was na een val in de Ourthe, is teruggevonden. De man was in de problemen gekomen in het water ter hoogte van het Luikse Sy en werd meegesleurd. Afgelopen zaterdag werd zijn lichaam teruggevonden, aanvankelijk werd gedacht dat hij een slachtoffer van de overstromingen was.

Het incident gebeurde nog voor de overstromingen de provincie Luik teisterden. De dertiger was enkele dagen op bezoek bij familie in de omgeving van Luik met zijn nieuwe partner en haar twee dochters. De meisjes waren in de rivier aan het spelen toen ze plots in de problemen kwamen. De meisjes raakten in paniek en de man sprong hen meteen te hulp. Hij kwam echter zelf in moeilijkheden, vermoedelijk door een sterke stroming. Pas toen de twee meisjes in veiligheid waren, merkte hun moeder dat hij verdwenen was.

Ze verwittigden de hulpdiensten en de brandweer van Hoei kwam met duikers ter plaatse voor een zoekactie, maar tevergeefs. Ook nieuwe zoekacties op maandag en dinsdag leverden niets op.

Maxime Nsangou Njiké. Foto: RR

Het was pas zaterdag, bijna een week na zijn verdwijning en na de overstromingen, dat zijn lichaam teruggevonden werd in Esneux, zo’n 20 kilometer verderop. Het lichaam kon aanvankelijk niet geïdentificeerd worden en er werd aangenomen dat de man een van de slachtoffers van de overstromingen was. Pas na de formele identificatie werd duidelijk dat dat niet het geval was. Het lichaam is intussen vrijgegeven, zodat de familie afscheid kan nemen.