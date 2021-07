Organisatie gooit de handdoek, geen Pukkelpop in 2021: “Onmogelijk te organiseren in veilige omstandigheden”

/ Hasselt - Pukkelpop gooit de handdoek: het muziekfestival dat van 19 tot en met 22 augustus zou plaatsvinden in het Limburgse Kievit, gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie laten weten. “Met alle bijkomende eisen is het dagelijks testen van zoveel jongeren volstrekt onhaalbaar”, klinkt het in een persbericht dat scherp is voor de overheid.

De organisatie van Pukkelpop wijst naar de steeds wijzigende regels van overheidswege als verklaring voor de annulering van het festival: “Afgelopen maandag was de verrassing dan ook groot toen duidelijk werd dat het kader, waarbinnen we als organisatie konden bewegen, onwerkbaar werd. In oorsprong, na het Overlegcomité van 16 juni, volstond een negatieve PCR-test die niet ouder was dan 72 uur. Afgelopen maandag, meer dan een maand na de oorspronkelijke richtlijnen, werd dit plots teruggebracht naar 48 uur. Absoluut geen klein detail wanneer je een event van de grootteorde als Pukkelpop moet organiseren. Ook kon er sinds maandag op basis van een negatieve antigeentest geen toegang meer verleend worden tot het festival. Hertesten via antigeen kan nu plots weer wel, maar de initiële geldigheidsduur van 48 uur werd teruggebracht naar 24 uur.”

“We maakten ons aanvankelijk op voor een capaciteit tot 7.000 testen per dag op de festivalsite. De aangepaste geldigheidslimiet van respectievelijk een snelle antigeentest en een PCR-test betekent dat we de capaciteit zouden moeten verdrievoudigen. In perspectief: dit is vijf maal de maximale capaciteit van de grootste testdorpen van dit land. Wij kunnen onmogelijk aan de overheid garanderen dat we dit in veilige omstandigheden kunnen georganiseerd krijgen. Dit is simpele wiskunde en veel gezond verstand.”

Rondje armworstelen

Pukkelpop legde de opbouw van festivalhet terrein in Kievit donderdag stil, en de ticketverkoop werd opgeschort. De festivalorganisator sprak van “onverwachte wijzigingen” en vroeg de federale overheid om “opheldering”. Die kwam er vrijdagochtend van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Als Pukkelpop niet kan voldoen aan de regels voor het organiseren van festivals, dan gaat het niet door”, klonk het daar ferm.

“Met alle bijkomende eisen is het dagelijks testen van zoveel jongeren volstrekt onhaalbaar”, klinkt het vrijdagochtend bij de organisatie. “We betreuren enorm dat deze beslissing pas een maand voor aanvang van het festival genomen werd door onze overheden, maar dit was altijd een proces van voortschrijdend inzicht. Nu evenwel blijkt dat aan deze nieuwe regels moet worden voldaan om Pukkelpop te organiseren, kunnen we niet anders dan deze beslissing respecteren, en worden we gedwongen het festival te verplaatsen naar volgend jaar.”

“Ons hart bloedt, vooral voor de jongeren. We gunden het hen zó hard, maar het is niet anders. We hebben ons gedurende het hele traject laten bijstaan en adviseren door een uitgebreid team van experts. De afgelopen dagen hebben we samen met hen alle mogelijke scenario’s intensief onderzocht maar de conclusie bleef steeds dezelfde: met deze nieuwe maatregelen gaat het ons niet lukken om een veilige en zorgeloze Pukkelpop te garanderen.”

Editie 2022

Pukkelpoppers die een ticket hebben gekocht zullen voor 8 augustus via e-mail worden gecontacteerd. Zij krijgen de keuze tussen een terugbetaling van hun ticket, of een automatische overzetting naar de editie van 2022. Die gaat door van donderdag 18 augustus tot zondag 21 augustus.