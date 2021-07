Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Waakzaamheid blijft nodig”

Omdat er nieuwe buien en mogelijk ook onweer op komst is, is het – zeker met de overstromingen van vorige week in het achterhoofd – nodig om “waakzaam” te blijven, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft wachtbekkens leeggemaakt, en er is in principe voldoende capaciteit om de voorspelde en niet al te grote neerslaghoeveelheden op te vangen. Maar lokale overlast is niet helemaal uitgesloten. Het meest risicovolle gebied bevindt zich langs de Demer vanaf Diest.

Minister Demir zei het maandag nog in het Vlaams Parlement dat het gevaar niet geweken was. “Onze wachtbekkens zitten nog vol. Het gaat om gigantische hoeveelheden water, dat nog gecontroleerd afgevoerd moet worden. Maar dat zorgt voor véél druk op de dijken. Daarom monitoren wij de situatie continu op het terrein en volgen wij dit nauwgezet op”.

Demir kreeg vrijdag een update van de inspanningen van de VMM en andere actoren op het terrein. Zo heeft de VMM verschillende wachtbekkens maximaal geledigd. Voor de komende dagen voorspelt het KMI neerslag in het hele land. Die neerslag kan op sommige plaatsen intens zijn of gepaard gaan met onweer.

Met de lediging van de bufferbekkens is volgens minister Demir een belangrijke voorzorgsmaatregel genomen. Op die manier is er in principe voldoende capaciteit om de verwachte neerslag op te vangen. Maar omdat er lokaal wel grote neerslaghoeveelheden kunnen vallen, blijft het volgens de N-VA-minister nodig om waakzaam te blijven. “In heel Vlaanderen, maar zeker in de oostelijke bekkens aangezien de bodem daar al zeer verzadigd is door de neerslag van de voorbije weken.”

Het meest risicovolle gebied bevindt zich volgens Demir langs de bevaarbare Demer afwaarts Diest. Op het traject tussen Diest en Aarschot neemt de Vlaamse Waterweg in nauwe samenwerking met de VMM en de betrokken gemeentes verschillende noodmaatregelen om de druk op de Demerdijken te verlagen en indien nodig de broekgebieden langs de Demer aan te spreken voor bijkomende berging van overstromingswater.