Ook ‘Bevrijdingsfeest’ van zoon Pierre Van Damme geannuleerd: “Met pijn in ons hart”

Nadat de organisatie van Pukkelpop eerder vandaag liet weten dat het festival niet doorgaat omdat de grootschalige testing van zoveel jongeren niet haalbaar is, laat nu ook Tom Van Damme, de zoon van vaccinoloog Pierre Van Damme, weten dat zijn ‘Bevrijdingsfeest’ is geannuleerd. Dat schrijft hij op sociale media.

Al in februari had de zoon van de bekende vaccinoloog en eventmanager bij jongerenreisorganisatie Route de Soleil aangekondigd dat hij een groot Bevrijdingsfeest wilde organiseren wanneer de coronacrisis voldoende onder controle zou zijn. Het evenement werd al enkele keren uitgesteld. Het feest zou oorspronkelijk op 30 juli plaatsvinden in Deinze en er zouden 5.000 gasten komen. Maar net als Pukkelpop kan het Bevrijdingsfeest dus niet doorgaan.

“Vorige maandag kregen we na het overlegcomité te horen dat de regels omtrent evenementen nogmaals veranderd werden en dat pas vanaf 13 augustus opnieuw evenementen mogelijk zouden zijn zonder mondmaskers en zonder social distancing”, schrijft Tom Van Damme op Facebook.

“Volgens het eerder opgestelde zomerplan van diezelfde regering was er eerder sprake van het toelaten van events zonder social distancing tot 5.000 personen. In allerijl zijn we aan een oplossing beginnen werken waarbij we alsnog de grote bevrijding van een moeilijke periode zouden kunnen vieren.”

“In 48 uur kregen we de nodige toelatingen om het feest te verplaatsen naar de eerstvolgende datum waarop het mogelijk was om dit feest te organiseren, waarbij we dit ook zo snel mogelijk aan jullie hebben gecommuniceerd.”

“Meteen na het uitsturen van de mail werd het echter duidelijk dat de grote meerderheid op deze nieuwe datum van 13 augustus reeds andere plannen had en dus niet zou kunnen komen.”

“Het Bevrijdingsfeest wordt met grote pijn in ons hart geannuleerd en iedereen krijgt binnen de week het reeds betaalde bedrag teruggestort. Alvast onze excuses voor de verwarring, we hadden het heel graag anders gezien.”