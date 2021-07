Duitse politie vindt ruim 910.000 euro in auto bij grenscontrole

De Duitse politie heeft een automobilist tegengehouden die meer dan 910.000 euro aan contant geld bij zich had. De 48-jarige man, die van Nederland naar Duitsland reisde, wordt verdacht van witwassen.

De man met de Libanese nationaliteit werd woensdag gecontroleerd nabij de Nederlands-Duitse grens bij Emmerich bij het Duitse Elten, net ten westen van Gelderland. Toen agenten hem vroegen of hij meer dan 10.000 euro aan contant geld bij zich had, ontkende de man. Even later vonden ze in zijn kofferbak boodschappentassen vol met geld. Ook werden er biljetten aangetroffen achter de autoradio.

De politie heeft het geld in beslag genomen. Na overleg met de procureur werd besloten dat de automobilist mocht doorrijden. Er loopt nog wel een onderzoek naar hem.