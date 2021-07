KMI waarschuwt met code oranje voor felle onweersbuien in 6 provincies, code geel in rest van België

Het KMI voorspelt plaatselijke, felle onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, hagel en windstoten van zaterdagmiddag tot zaterdagnacht. Daarom heeft het KMI code oranje voor onweer afgekondigd in het oosten van het land, in het westen geldt dan code geel.

“Een actieve storing verbonden aan een Franse depressie trekt zaterdag door ons land en zorgt in de loop van de namiddag en avond voor plaatselijk felle onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, hagel en windstoten”, aldus het KMI. “Het is belangrijk te benadrukken dat de cellen met de zwaarste neerslagintensiteit zich voordoen in veel kleinere gebieden dan vorige week, en ook minder lang duren. Niettemin is plaatselijke wateroverlast waarschijnlijk.

In Brussel en in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is code oranje afgekondigd: daar zullen de zwaarste buien plaatsvinden. In Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen kunnen zich plaatselijk felle onweders voordoen: voor die provincies heeft het KMI code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt van 14 uur zaterdagmiddag tot 3 uur ’s nachts.

Minister Demir: “Waakzaamheid blijft nodig”

Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) riep eerder op de dag al op om “waakzaam” te blijven. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft wachtbekkens leeggemaakt, en er is in principe voldoende capaciteit om de voorspelde en niet al te grote neerslaghoeveelheden op te vangen. Maar lokale overlast is niet helemaal uitgesloten.

Het meest risicovolle gebied bevindt zich volgens Demir langs de bevaarbare Demer afwaarts Diest. Op het traject tussen Diest en Aarschot neemt de Vlaamse Waterweg in nauwe samenwerking met de VMM en de betrokken gemeentes verschillende noodmaatregelen om de druk op de Demerdijken te verlagen en indien nodig de broekgebieden langs de Demer aan te spreken voor bijkomende berging van overstromingswater.

En ook de Waalse Directie van de Waterwegen roept op tot waakzaamheid dit weekend vanwege de voorspelde neerslag. “Een verstoring van de normale afvloeiing van regenwater en verzadiging van drainagenetwerken kunnen optreden, zelfs op ongewone plaatsen”, klinkt het. Ook voor de grotere waterwegen geldt dat lokale overstromingen mogelijk zijn. De hoeveelheid neerslag die door het KMI voorspeld wordt, is echter niet voldoende om grote overstromingen te veroorzaken, klinkt het nog.