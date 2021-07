Tientallen doden na hevige moessonregens in India

Zeker veertien mensen zijn donderdag omgekomen bij aardverschuivingen en andere incidenten na hevige moessonregens in India. Sinds afgelopen weekend zijn al tientallen overlijdens te betreuren door het noodweer. Honderden mensen zijn uit hun overstroomde huizen gered in de getroffen gebieden in de deelstaat Maharashtra, klinkt het bij de autoriteiten.

Sinds donderdagavond zijn er doden gevallen in de districten Raigad, Palgar en Ratnagiri in de deelstaat Maharashtra. Zeven mensen kwamen om bij drie aardverschuivingen in Raigad, zei rampenbestrijdingsambtenaar Sagar Pathak per telefoon aan het Duitse persbureau DPA. In Palghar en Ratnagiri zijn nog eens zeven mensen omgekomen bij incidenten veroorzaakt door de overstromingen, meldt het dagblad Hindustan Times.

De zware regens vernielden bruggen en gebouwen, beschadigden telecommunicatietorens en overstroomden wegen en spoorwegen, waardoor grote delen van het treinverkeer is stilgelegd, klinkt het. De marine en luchtmacht zijn ingezet voor de reddingswerken en evacuaties

Volgens de Indiase zender NDTV gaat het om de zwaarste regenval in Maharashtra in juli in 40 jaar tijd. In en rond de stad Mumbai zijn sinds afgelopen weekend meer dan 30 mensen omgekomen bij het noodweer en aardverschuivingen. Tientallen anderen zijn nog vermist.

Het moessonseizoen in Zuid-Azië duurt gewoonlijk van juni tot september. In deze periode is er vaak veel regen, zijn er zware overstromingen en aardverschuivingen. De schade is vaak groot, er vallen altijd doden. De regen is echter ook belangrijk voor de landbouw, waarvan een groot deel van de bevolking leeft.