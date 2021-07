Amerikaanse man wordt dagenlang aangevallen door wilde grizzlybeer: “Het beest had hem zelfs al eens naar een rivier gesleept”

Een man die nachtenlang werd aangevallen door een wilde grizzlybeer in de Amerikaanse staat Alaska, is per toeval gered door reddingswerkers. De bemanning van een voorbijvliegende helikopter zag de gewonde man zwaaien toen ze overvlogen.

De man vertoefde in een klein kamp in het midden van de wildernis in Alaska, 65 kilometer van het dichtstbijzijnde plaatsje Nome. Hij raakte in een gevecht met een wilde grizzlybeer. Dat beest kwam hem daarna elke nacht weer opzoeken, en had de man een keer zelfs naar een rivier gesleept. “Hij had al dagenlang niet geslapen”, zegt de piloot die hem oppikte in de New York Times.

De man beschikte niet over een telefoon of ander communicatiemiddel, en kon dus geen hulp inschakelen. Een helikopter van de kustwacht die enkele dreigende regenwolken wilde vermijden, vloog echter per toeval over het gebied waar de man zat. Toen de bemanning zag dat de strompelende man paniekerig naar hen zwaaide, wisten ze dat er iets niet in de haak was. “Ik zei nog: dat is een teken van nood”, aldus de piloot.

Ze pikten hem op, en brachten hem naar de bewoonde wereld. Daar stond hij erop zelf naar de ambulance te lopen die voor hem was besteld. “Hij wilde niet op de brancard.” Hij hield aan zijn ontmoeting met de beer enkel wat flinke kneuzingen over.