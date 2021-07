Steven Van Gucht bedankt alle Belgen tijdens laatste persconferentie: “Goede communicatie vraagt een luisterend oor”

De wetenschappers van Sciensano gaven vrijdag hun laatste persconferentie over het coronavirus in België. Na het overzicht over de besmettingscijfers, bedankte viroloog Steven Gucht iedereen die de persconferenties mogelijk maakte. De medewerkers van Sciensano, de doventolken en de pers werden vermeld, maar ook de Belgische bevolking. “Een pandemie bestrijd je door goede communicatie”, klonk het. “Maar goede communicatie vraagt ook een luisterend oor. Dank u wel.”