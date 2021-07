Dodentol van overstroming in Chinese stad Zhengzhou stijgt tot 51

Na de zware overstromingen in de Chinese metropool Zhengzhou is het aantal doden opgelopen tot 51. Er is 65,5 miljard yuan (omgerekend 8,5 miljard euro) schade, meldt de Chinese staatstelevisie. Bovendien is het einde nog niet in zicht want de zware regenval is nog niet voorbij in de provincie Henan, waartoe ook Zhengzhou behoort.

De tyfoon In-Fa, die momenteel de oostkust van China nadert en ook het weer dieper landinwaarts beïnvloedt, is verantwoordelijk voor de stortregens. De storm beweegt zich noordwestwaarts aan ongeveer 15 kilometer per uur en wint aan kracht. In-Fa is al de zesde tyfoon dit jaar in China en zal naar verwachting zondag aan land komen aan de kust van de provincies Zhejiang en Fujian.

Zhengzhou, een stad met ruim 9 miljoen inwoners in de provincie Henan in het centrum van China, wordt sinds dinsdag getroffen door de zwaarste regenval in decennia. Onder meer het metronet stroomde daardoor deels vol, waardoor honderden mensen vast kwamen te zitten in ondergelopen metrostellen. Ook vele straten staan onder water.