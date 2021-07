Club Brugge wil jonge Belgische winger van Inter: 19-jarige Tibo Persyn is onderweg

Club Brugge is een jonge, talentvolle vleugelspeler op het spoor. Tibo Persyn (19) ligt onder contract bij Inter Milan en zou z’n medische tests afleggen. In Italië heeft hij nog een verbintenis tot 2024. Persyn heeft een blauw-zwart verleden.

Van blauw-zwart naar blauw-zwart: Persyn is geen onbekende voor Club, want de flankspeler van 1,79m kwam tot 2018 uit voor de Brugse jeugdelftallen. Bij de U17 verkoos hij echter een avontuur bij Inter, waar hij nu drie seizoenen kon rijpen. Spelen bij het eerste elftal deed de 19-jarige echter niet. Wel heeft hij elf duels in de Youth League op zijn naam, waar hij twee keer kon scoren en één assist leverde. Persyn doorliep ook alle jeugdreeksen tot de Belgische U19.

Zijn profiel past in het beleid dat Club Brugge hanteert: jonge, ruwe diamanten aan een relatief lage prijs halen om die dan door te slijpen en later met grote meerwaarde te verkopen. Opvallend: begin september verlengde Persyn zijn contract nog bij Inter tot 2024. Of hij meteen voor de hoofdmacht van Club wordt gehaald, is nog niet duidelijk. Al kan het tegenwoordig - kijk naar Daniel Pérez - snel gaan in Westkapelle. Eerder had Club de pijlen gerucht op de jonge Koni De Winter, een verdediger van Juventus, maar die bleek niet haalbaar.