Nederlandse toeriste (19) seksueel misbruikt door portier van discotheek in Italië

Een Nederlandse vrouw van 19 jaar is tijdens haar vakantie met een vriendin in de Noord-Italiaanse stad Genua seksueel misbruikt door de portier van een discotheek.

De twee meisjes waren naar disco Kaoba gegaan, vlak bij de veerboten. De portier, een 25-jarige fors gebouwd man, nodigde haar uit om samen buiten marihuana te roken. Nadat ze daar op was ingegaan, begon hij haar te misbruiken. De vriendin, die was achtergebleven, vertrouwde het zaakje niet en ging naar de twee. Ze zag wat er gebeurde en begon te slaan op de portier, waarop die de benen nam.

Daarna hebben de twee vriendinnen aangifte gedaan. Na een zoektocht van een paar uur hebben de carabinieri van Genua de man gevonden. Hij is gearresteerd en zit in voorlopige hechtenis in de Pontedecimo-gevangenis van de stad.

De 19-jarige Nederlandse is naar het ziekenhuis overgebracht, waar de artsen hebben geconstateerd dat er inderdaad misbruik is geweest. De carabinieri hebben via camera’s kunnen zien wat er is gebeurd.