Honderden huizen overstroomd in oosten van Rusland

Honderden huizen in het oosten van Rusland zijn overstroomd na hevige regenval. Ongeveer 2.500 mensen zijn getroffen door de overstromingen niet ver van het Baikalmeer in Siberië, melden de autoriteiten van de regio Transbaikalia vrijdag.

In de stad Shilka aan de gelijknamige rivier zijn noodopvangplaatsen ingericht. Aanvankelijk verbleven daar ongeveer 100 mensen. Op foto’s is te zien hoe reddingswerkers in rubberbootjes de huizen afgingen. Ook verscheidene bruggen werden vernield of beschadigd door de overstroming.

De Trans-Siberische spoorweg is ook getroffen. Bij de instorting van de spoorbrug is echter niemand gewond geraakt of om het leven gekomen. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de treinen weer over de brug kunnen rijden.

In Rusland staan sommige delen van het land al wekenlang onder water. Andere regio’s hebben dan weer te kampen met bosbranden.

Foto: EPA-EFE