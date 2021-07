Vijf brandweermannen gewond na zware brand in Charleroi

In een magazijn in Gilly, deelgemeente van de stad Charleroi, heeft donderdagavond een zware brand gewoed waarbij vijf brandweermannen gewond raakten. Dat meldt hulpverleningszone Henegouwen-Oost. Verschillende zones moesten versterking sturen.

De brand brak rond 22 uur uit in een magazijn in de Rue des Sept Actions, maar breidde zich snel uit naar andere gebouwen, waaronder opslagplaatsen aan de achterkant. Verschillende huizen in de buurt moesten ontruimd worden. “De situatie was gevaarlijk vanwege de locatie en problemen met waterbevoorrading”, zei de woordvoerder van de zone.

Omdat ook een gastank van 500 liter dreigde te ontploffen, werd uiteindelijk de hele wijk geëvacueerd. In de loop van de nacht konden alle bewoners weer naar huis. “Vier huizen gingen wel in vlammen op”, zei de woordvoerder.

De hulpverleningszones van Hengouwen-Centrum, Sambervallei en Waals-Brabant kwamen ter versterking. In totaal waren er zeventig brandweermannen ter plaatse. Vijf van hen raakten gewond. Een van hen liep verschillende breuken op, zei de woordvoerder.

De gemeentelijke fase van het rampenplan was afgekondigd, maar kon om 6 uur vrijdagochtend opgeheven worden. De brandweer is nog aanwezig om na te blussen. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand.