Een migrantenboot met 45 mensen aan boord is voor de kust van Turkije gezonken. Dat meldt het Turkse ministerie van Defensie vrijdag. Reddingsoperaties zijn aan de gang.

De kustwacht is met de zoekactie begonnen “nadat ze informatie had ontvangen” dat de boot op donderdag was gezonken op 260 kilometer van de zuidwestelijke badplaats Kas, aldus het ministerie in een verklaring.