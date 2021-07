Poetshulp moet zich verantwoorden voor rechter omdat hij “erectie niet kan bedwingen”

Zwevegem - Een 27-jarige poetshulp heeft een van zijn klanten seksueel bedreigd en moest zich daarvoor verantwoorden voor de rechter.

De man uit Zwevegem was op 3 juli 2021 aan het werk bij een klant. De man is van vreemde origine en zijn cliënte was zo vriendelijk om hem te helpen bij het aanleren van Nederlands. Tijdens zo’n oefengesprek liep het echter compleet mis. “De vrouw merkte dat de man zijn geslachtsdeel had uitgehaald en dat zijn geslachtsdeel in erectie stond”, aldus het Openbaar Ministerie. “Toen ze hem vroeg om weg te gaan, deed hij dat niet. Hij vroeg wel om niets te zeggen aan zijn werkgever.”

Uit onderzoek en uit vermoedens van het slachtoffer blijkt dat de man twee weken eerder al soortgelijke feiten had gepleegd. Eerder werd hij al veroordeeld voor soortgelijke feiten. “Hij moet medicatie nemen om die ‘drang’ onder controle te houden, maar hij was in 2020 gestopt met die medicatie omdat hij er moe door werd”, aldus het parket. De man riskeert een gevangenisstraf van tien maanden met probatie-uitstel en een geldboete van 600 euro.

Volgens zijn advocaat ziet de man in dat het zo niet meer kan. “Hij heeft geld mee om het slachtoffer te vergoeden”, aldus de advocaat, die de opschorting van straf vraagt. “Anders wordt het moeilijk om in de toekomst werk te vinden.” Vonnis op 13 september.