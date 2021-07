Club Brugge kampioen, promovendus meteen terug naar 1B: zo voorspellen onze lezers het nieuwe Jupiler Pro League-seizoen

Dit weekend wordt de Jupiler Pro League opnieuw op gang getrapt. In aanloop naar het nieuwe seizoen zetten we de Grote Jupiler Pro League-poll op poten, die massaal door onze lezers en surfers werd ingevuld. Bij deze presenteren we u de resultaten.

Vraag 1: Wie kroont zich tot kampioen in de Jupiler Pro League?

De makkelijkste vraag eerst, zo blijkt. Onze lezer twijfelt er duidelijk niet aan dat de regerende landskampioen zichzelf gaat opvolgen. Club Brugge krijgt maar liefst 59% van de stemmen achter zich. Een ruime meerderheid dus. De grootste uitdagers van blauw-zwart worden Anderlecht en Genk, die beiden op 12% stranden. De troepen van Kompany krijgen licht de voorkeur op de manschappen van John van den Brom, met 18 stemmen meer. Opvallend: 31 stemmers zien Seraing een waanzinnige stunt uitvoeren, 39 lezers geloven dat Union een tweede titel op rij gaat pakken.

1. Club Brugge: 59%

2. Anderlecht: 12%

3. Genk: 12%

Kan Club Brugge een derde titel op rij veroveren? Foto: BELGAIMAGE

Vraag 2: Wie degradeert naar 1B?

Ook hier een overduidelijk winnaar, weliswaar in minder positieve zin. 31 stemmers zien de Luikenaars dan wel kampioen worden, maar Seraing is volgens 45% van onze lezers de topkandidaat om na 34 speeldagen als rode lantaarn uit de bus te komen. Daarmee steekt het Eupen (14%) en Cercle Brugge (12%) ruim de loef af.

Ook hier een opmerkelijke vaststelling: Club Brugge (4%) en Anderlecht (3%) bekleden de 5e en 6e plaats. Zit er een onwaarschijnlijk drama aan te komen, of hebben we hier te maken met fans die hun aartsvijand het licht in de ogen niet gunnen? Wie zal het zeggen…

1. Seraing: 45%

2. Eupen: 14%

3. Cercle Brugge: 12%

Jordi Condom moet Seriang proberen behoeden voor degradatie. Foto: BELGA

Vraag 3: Welke clubs halen de Champions’ play-offs?

Het was het afgelopen seizoen nagelbijten tot de laatste speeldag om de top vier te kennen. Maar volgens onze lezers is het duidelijk wie zich dit jaar mag opmaken voor de Champions’ play-offs. De gedoodverfde favoriet voor de titel Club Brugge krijgt het gezelschap van Anderlecht, Genk en Antwerp. Dat zou betekenen dat we exact dezelfde bezetting krijgen als afgelopen seizoen. Of kunnen Gent (10%), Standard (1%) of KV Mechelen (1%) onze lezers verrassen?

1. Club Brugge: 24%

2. Genk: 23%

3. Antwerp: 19%

4. Anderlecht: 18%

5. Gent: 10%

Genk en Club Brugge zullen elkaar nog veel tegenkomen dit seizoen. Foto: BELGA

Vraag 4: Wie volgt Onuachu op als topschutter?

De moeilijkste vraag, want bij veel ploegen is de voorlijn nog onduidelijk. Lukas Nmecha is weg bij Anderlecht, dat nog steeds naar een nieuwe diepe spits speurt. Yaremchuk en Onuachu lopen nog rond bij respectievelijk Gent en Genk, maar van hen wordt verwacht dat ze nog een transfer versieren.

En dus kijken onze lezers naar Club Brugge om een topschutter te leveren. Noa Lang krijgt met 21% de voorkeur op ploegmaat Bas Dost, die tevreden moet zijn met 17% van de stemmen. Bijna één lezer op zeven kon dan weer zijn keuze niet vinden of denkt dat er in de komende weken nog een spits zal arriveren worden die op het einde van het seizoen met de Gouden Stier op zijn rug pronkt.

1. Noa Lang (Club Brugge): 21%

2. Bast Dost (Club Brugge): 17%

3. Iemand anders: 15%

4. Paul Onuachu (Genk): 11%

5. Gianni Bruno (Gent): 5%

Noa Lang viert een doelpunt. Vindt hij dit seizoen vlot de weg naar de netten? Foto: BELGA

Vraag 5: Wie wordt dé revelatie van het seizoen?

Een nieuw seizoen betekent ook een pak nieuwe gezichten. In een open vraag peilden we naar de speler die zich dit zou ontpoppen tot absolute sterkhouder bij zijn club. Toch gingen veel stemmen naar Charles De Ketelaere en Noa Lang, maar aangezien zij vorig seizoen al hun doorbraak bij Club Brugge kenden, beschouwen we hen niet als potentiële revelaties en kijken we vooral naar nieuwkomers en jonge talenten.

Opvallend: van nieuwkomer Benito Raman wordt meteen heel veel verwacht bij Anderlecht. Ook het 16-jarige Club Brugge-talent Noah Mbamba valt na zijn sterke prestatie in de Supercup duidelijk in de smaak. Verder eindigen ook nieuwkomer Kristoffer Olsson (Anderlecht) en Mike Trésor hoog in het lijstje met mogelijke revelaties.

1. Benito Raman

2. Noah Mbamba

3. Kristoffer Olsson

4. Mike Trésor