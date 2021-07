Toptransfer Jadon Sancho van Borussia Dortmund naar Manchester United is rond

De transfer van Jadon Sancho (21) van Borussia Dortmund naar Manchester United is officieel. De Engelse winger werd vrijdag voorgesteld in Manchester.

Jadon Sancho is de nieuwe topaankoop van Manchester United. Begin juli raakte al bekend dat de Mancunians zo’n 85 miljoen neertellen voor Sancho, die in de EK-finale nog een strafschop miste. Een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen tot 95 miljoen euro. Ook de speler zelf had al een akkoord met zijn nieuwe werkgever. Een definitieve deal moest evenwel wachten tot na het EK.

Manchester is geen onbekend terrein voor de 21-jarige vleugelspeler. In de zomer van 2017 verkocht Manchester City hem nog voor 8 miljoen aan de Duitse club van Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard.

“Ik zal Dortmund altijd dankbaar zijn dat ze me de kans hebben gegeven om in het eerste elftal te voetballen, hoewel ik altijd wist dat ik op een dag naar Engeland zou terugkeren”, zei Jadon Sancho. “De kans om bij Manchester United te komen is een droom die uitkomt en ik kan niet wachten om in de Premier League te presteren. Dit is een jonge en opwindende ploeg en ik weet dat we samen kunnen uitgroeien tot iets speciaals om het succes te brengen dat de fans verdienen. Ik kijk ernaar uit om met de manager en zijn coachingstaff samen te werken om mijn spel verder te ontwikkelen.”

Solskjaer: “Sancho zal een enorm tempo, flair en creativiteit in het team brengen”

“Jadon belichaamt het type speler dat ik naar de club wil brengen, hij is een aanvallende speler in de beste tradities van Manchester United”, zei coach Ole Gunnar Solskjaer. “Hij zal de komende jaren een integraal onderdeel van mijn team vormen en we kijken ernaar uit om hem te zien openbloeien. Zijn doelpunten en assists spreken voor zich en hij zal ook een enorm tempo, flair en creativiteit in het team brengen.”

“Old Trafford zal hem het platform geven dat hij nodig heeft om zijn talent los te laten en op het hoogste niveau te presteren. Voor een speler van zijn leeftijd heeft Jadon al veel bereikt en de moed getoond om zich in het buitenland te bewijzen. We kijken er allemaal naar uit om Jadon te verwelkomen in de ploeg terwijl we ons voorbereiden op de nieuwe campagne.”