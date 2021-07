Club Brugge plots erg bedrijvig op transfermarkt: “Kossounou werd vorige zomer uitgelachen door andere coach, dit is zijn antwoord”

Veel kon hij er nog niet over kwijt, Philippe Clement. De transfer van Tibo Persyn (Inter Milan) is nakende, en ook Stanley N’Soki staat dicht bij Club. De Brugse bedrijvigheid was het onderwerp van de dag, al kwam ook de megatransfer van Kossounou naar Leverkusen aan bod. “Vorige zomer werd hij nog uitgelachen door een coach van andere eersteklasser. Dit is het antwoord van Odilon.”

Een bedrag dat kan oplopen tot 30 miljoen euro: de transfer van Odilon Kossounou naar Leverkusen is voor alle partijen een gouden zaak. Op amper twee jaar tijd maakte Club Brugge een meerwaarde van meer dan 20 miljoen euro op de Ivoriaan. “Het werk van heel veel mensen”, liet Clement optekenen tijdens zijn wekelijkse persbabbel.

Zondag volgt de eerste match tegen Eupen, maar de Brugse bedrijvigheid op de transfermarkt was logischerwijs het gespreksonderwerp van de dag. “Odilon kreeg veel zaken aangereikt vanuit onze club, en hij is ermee aan de slag gegaan. Het is zijn verdienste dat hij die stap nu kan zetten. Dit is het bewijs dat Club Brugge een mooie club is als je als jong talent elke dag hard wil werken.” En hard is de weg van Kossounou bij momenten effectief geweest, schetst Clement met een opvallende anekdote. “Tijdens de voorbereiding vorige zomer is Kossounou op een bepaald moment uitgelachen geweest door een coach van een ander eersteklasser. Ik heb die man er toen ook op gewezen dat je zo niet omgaat met spelers. Dit is het antwoord van Odilon, denk ik dan.”

Maar ook op inkomend vlak is er eindelijk wat opwinding. Tibo Persyn, belofte bij Inter, legt vandaag zijn medische testen af bij Club. “Daar kan ik nog niet veel over zeggen”, aldus Clemenet. “Zo lang er geen handtekeningen op papier staan, kan de deal nog alle kanten uit. Dat weet ik ondertussen na dertig jaar in het voetbal. Maar ik ken Tibo natuurlijk, want we volgen alle jonge Belgen in het buitenland.” Persyn is een flankspeler die meer dan veertig keer uitkwam bij de beloften van Inter. Hij heeft een blauw-zwart verleden, want was tot 2018 actief bij de jeugd van Club. Ook Stanley N’Soki, een flankverdediger van Nice, zou dicht bij Club staan. Hij is vandaag alvast in Brugge om zijn testen afleggen.

Voor de match tegen Eupen van zondag kan Clement opnieuw rekenen op Vormer: hij is terug uit quarantaine. Mogelijk keren volgende week nog enkele sterkhouders terug. Vanaken en Sobol leggen vandaag hun fysieke testen af en sluiten na hun vakantie na het EK maandag terug aan bij de groep, ook de revalidatie van Mignolet zit op schema. “Hij zou dit weekend zijn eerste keeperswerk op het veld verrichten”, liet Clement weten. “Als daar geen reactie op komt, kunnen we mogelijk verdere stappen zetten. We gaan alleszins niets overhaasten met Simon.” De jonge Senne Lammens - uitstekend in de Supercup - blijft vooralsnog zijn doublure dit (en volgend?) weekend.