Vanavond start de Jupiler Pro League, onze clubwatchers blikken vooruit: “Ait El Hadj en Verschaeren moeten in staat zijn om nog meer te laten zien.”

De vaderlandse voetbalcompetitie trapt vanavond opnieuw af en als het aan onze clubwatchers ligt, dan wordt het dit seizoen vooral uitkijken naar de jeugd. “Jonkies als Senne Lammens en Noah Mbamba speelden al op een indrukwekkend niveau”, klinkt het in de eerste aflevering van onze voetbalpodcast Sjotcast.

Club Brugge: “de kracht van Club ligt in haar stabiliteit”

Tijdens de Supercup werd er door regerend landskampioen Club Brugge al meteen een beroep gedaan op een aantal jonkies en dat zag ook onze Club Brugge-watcher Bart Lagae: “Het niveau dat jonkies als doelman Senne Lammens en middenvelder Noah Mbamba op de mat legden, was vrij indrukwekkend. Zij behoorden zelfs tot de beteren op het veld. Al kan er natuurlijk niet naast de fans gekeken worden. Jan Breydel zat nog niet vol, al voelde het wel zo aan. En dat gaf de ploeg een zichtbare ‘drive’. Al was die eigenlijk slechts in het begin van de tweede helft te merken. De andere 85 minuten hebben ze mij nog niet echt weten te overtuigen.”

Al is het ook wel duidelijk dat de jeugdspelers alleen Club niet op hun eentje kunnen dragen. “De kracht van Club is de stabiliteit van de centrale as waarin ze eigenlijk altijd met dezelfde spelers als Vormer en Vanaken spelen. Daarnaast is er Mata, die opnieuw een fantastisch niveau haalde, en het talent van Noa Lang. Ongeacht het sterke optreden van de jeugd, gaat Club zeker met het oog op de Champions League nog een aantal inkomende transfers moeten verwezenlijken. Al kunnen die versterkingen net zoals vorig jaar met de komst van Lang in oktober en Dost in januari ook dit jaar nog eventjes op zich laten wachten. In Brugge gaat men in elk geval veel verwachten van jeugdspelers als Lammens, Mbamba en Sandra.”

Senne Lammens tijdens de Supercup. Foto: BELGA

Antwerp: “Van Balikwisha kan je niet meteen verwachten dat hij de leemtes opvult”

Bij die andere titelkandidaat Antwerp loopt er onlangs ook een jonge snuit rond onder de naam van Michel-Ange Balikwisha. Hoewel onze Antwerp-watcher David Van den Broeck overtuigd is van het kunnen van Balikwisha, geeft hij aan dat er toch nog een aantal nieuwe namen moeten bijkomen om te kunnen meedingen voor de prijzen. “Met Refaelov, Mbokani en Lamkel Zé zijn ze toch een vrij geniaal trio voorin kwijt. Van een goaltjesdief als Frey en een jonge gast als Balikwisha kan je niet meteen verwachten dat ze die leemte kunnen opvullen.”

Balikwisha in actie voor Antwerp. Foto: BELGA

Standard: “de doelstelling is nog altijd Europees voetbal”

De ploeg die het met Balikwisha dan weer met een jeugdproduct minder moet stellen is Standard. Dat heeft ook een impact op de spelerskern van de Rouches, ziet ook Standard-watcher Bob Faesen: “Ze hebben duidelijk een mindere kern dan vorig jaar. Aanvallend talent met Balikwisha is weg en de leider in Zinho Vanheusden heeft ook andere oorden opgezocht. Qua inkomende transfers zijn ze in Luik wel bezig met de komst van de 23-jarige Aron Dönnum die bij Valerenga in Noorwegen speelt, maar verder zijn er nog geen namen bekend. De doelstelling in Luik is nog altijd wel Europees voetbal. Dat kan via play-off 1, 2 of de beker.”

AA Gent: “dit jaar geen ambities uitgesproken”

Aan de andere kant van het land in Gent hebben ze op hun beurt veel vertrouwen in centrale verdediger Joseph Okumu die als tactisch sterk omschreven wordt en samen met Ngadeu en Hanche-Olsen de achterhoede zou moeten vormen. “Als hij de verwachtingen kan inlossen, heb je met hem de kans op een seizoensrevelatie”, vertelt clubwatcher Stefan Smet. “De Buffalo’s hebben daarnaast ook geen ambities uitgesproken, omdat ze zich niet opnieuw willen verbranden zoals vorig jaar.”

Joseph Okumu is een potentiële nieuwe ster van de Buffalo’s. Foto: BELGA

Anderlecht: “Benito Raman wordt niet dé sleutel tot het succes”

Tot slot misschien wel de ploeg bij uitstek het laatste jaar wat jonkies betreft: Anderlecht. Watcher Bram Van Vaerenbergh weet het volgende: “Qua jonkies denk ik dat dezelfde namen van vorig jaar stappen vooruit gezet zullen hebben. Ait-El Hadj en Verschaeren moeten in staat zijn om nog meer te laten zien. Hoe de rest van de ploeg eruit zal zien, is nog de vraag en zal ook bepalen hoe jongens als Ait-El Hadj en Verschaeren voor de dag zullen komen. Anderlecht heeft met het verlies van Nmecha en Sambi Lokonga veel kwaliteit ingeboet en die kwaliteiten zijn vooralsnog niet opgevangen en het lijkt me sterk dat die snel zullen komen. Wie de spits zal worden en wie Sambi Lokonga zal vervangen, dat zal moeten blijken. Benito Raman gaat volgens mij niet de sleutel worden tot de successen van Anderlecht maar de transfer op zich begrijp ik wel vanwege de snelheid en diepgang die Raman kan brengen. Hij kan het gebrek aan scorend vermogen (Diaby en Dauda zijn nooit echt top geweest) wel opvangen. Hij is niet meer te vergelijken met de Raman van zijn vorige passage in België.”

