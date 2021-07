Antwerp-coach Priske spreekt duidelijke taal over Lamkel Zé: “Voor mij is het over en uit”

Royal Antwerp FC trapt zondag zijn seizoen op gang Achter de Kazerne. Een lastige verplaatsing, die tevens de vuurdoop wordt voor Brian Priske (44) als coach in België. Na ruim vier weken voorbereiding blijft de Great Old volop onder constructie. Maar wat Lamkel Zé betreft, is de kous af. “Over Didier valt niets meer te zeggen”, liet de Antwerp-coach duidelijk verstaan.