In Wallonië starten noodwerken om de kans op nieuwe overstromingen te beperken

In meerdere Waalse gemeenten zijn rioolreinigingswerkzaamheden bevolen om het risico op nieuwe overstromingen te beperken. Dat zegt Waals milieuminister Céline Tellier vrijdag, nadat het KMI voor vier Waalse provincies code oranje heeft uitgeroepen voor zaterdagnamiddag en -avond.

De watermaatschappij SPGE werd donderdag om 15 uur gecontacteerd na crisisoverleg van de Luikse gouverneur, in aanwezigheid van de burgemeesters. Daar werd op het gevaar gewezen dat de riolen in overstroomde gebieden nog vol afval, stenen en vuilnis zitten. Het is de bedoeling om naast de riolen ook het functioneren van de watercollectoren en zuiveringstations te controleren, zodat de riolen de verwachte regen van het weekend kunnen slikken.

De gemeenten en erkende sanitaire organisaties hebben de SPGE gevraagd om dringend de verstopte rioleringen vrij te maken. Via een spoedprocedure heeft die gespecialiseerde firma’s gecontacteerd die vrijdagmorgen om 7.30 uur hun werkzaamheden hebben aangevat in onder meer Olne, Trooz, Dison en Pepinster. “Die werkzaamheden worden tijdens het weekend voortgezet, en mogelijk nog de volgende weken”, aldus nog de minister.

De SPGE heeft ook via de Waalse vereniging van steden en gemeenten (UVCW) hulp gevraagd van de gemeenten die niet getroffen werden door de overstromingen door onder meer graafmachines ter beschikking te stellen. Voor de rioleringen van Rochefort en omgeving lopen de gesprekken nog. Voor Durbuy zijn de werken volgende week gepland door de stad.