KV Mechelen met vertrouwen naar competitieopener tegen Antwerp: “Er valt iets te forceren”

Standard en Genk vliegen er vanavond al in, KV Mechelen moet nog twee dagen geduld uitoefenen voor het startschot van de competitie. Malinwa ontvangt zondagmiddag Antwerp (aftrap om 13.30 uur) in een deels gevuld AFAS Stadion. KV-coach Wouter Vrancken blikt met vertrouwen en veel goesting vooruit.

Voor een publiek van een kleine 5.000 uitgelote fans trapt KV Mechelen zondag het nieuwe seizoen op gang. Bij KV kijken ze reikhalzend uit naar het weerzien met de supporters, niet in het minst Wouter Vrancken en zijn spelers. “Profvoetballer zijn doe je niet om voor lege stadions te spelen. De kick is om te spelen voor een vol stadion, liefst zo vol mogelijk. Zeker met onze supporters die zowel thuis als op verplaatsing het verschil kunnen maken. Zij kunnen ons er doortrekken op moeilijke momenten. Dat is heel belangrijk voor ons.”

Hoge verwachtingen

In veel voorspellingen en analyses in de aanloop naar het nieuwe seizoen werd KV Mechelen een plaats net onder de topclubs voorspeld. In vergelijking met de vorige seizoenen houdt de buitenwereld dit seizoen duidelijk rekening met de mannen van Malinwa. “Dat hebben we zelf afgedwongen in ons vorige seizoen. De tegenstanders kijken nu anders naar ons, waardoor ze ons ook anders zullen bekampen. Dat gaat het niet makkelijker maken. Het is dus belangrijk om daar niet te veel mee bezig te zijn. We moeten ons voor de volle honderd procent richten op ons eigen plan.”

Met Antwerp krijgt KV wel meteen een klepper voorgeschoteld. “Ze hebben terecht de ambitie om zo dicht mogelijk bij Club Brugge te geraken. Club blijft voor mij de grote favoriet maar Antwerp is zeker wel een uitdager om ze het vuur aan de schenen te leggen. Voor ons wordt het zaak om meteen een hoog niveau te halen om een resultaat te kunnen neerzetten. We starten alleszins met veel energie en een groot geloof in onszelf. Dan valt er altijd wel iets te forceren.”

Spits Igor De Camargo is vier weken buiten strijd. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

De Camargo vier weken out, Storm nog niet 100% fit

Wie er tegen Antwerp zeker niet bij is is Igor De Camargo. De spits werd in de voormiddag succesvol geopereerd aan zijn meniscus. De verwachting is dat hij vier weken buiten strijd zal zijn, al is het nog wachten op het verslag van de chirurg. Ook Storm zal allicht niet in de basiself aan de competitie beginnen. De winger zag zijn voorbereiding verstoord door enkele kleine blessures (enkel en rug) en is nog niet honderd procent wedstrijdfit. “Jammer, want Niko brengt ons toch wat extra diepgang bij”, vindt Vrancken. “Maar met Druijf, Cuypers, Engvall, Mrabti, Hairemans en Kaya hebben we voorin nog wel wat kwaliteit lopen.”

Offensief beschikt Vrancken dit seizoen over een ongeziene luxe. “Iedereen wil natuurlijk spelen. We zijn nog altijd geen AA Gent dat de luxe heeft om zes of zeven potentiële basisspelers in de tribune te zetten. Maar de concurrentie is inderdaad groot. Nu is het zaak om daar op een gezonde manier mee om te gaan. Degenen die nu niet gaan starten moeten aanvaarden dat ze in een later stadion van de wedstrijd of het seizoen ook nog beslissend kunnen zijn. Ik ga niets speciaals doen om spelers content te houden. De plaatsjes zijn duurder geworden, niet alleen in de aanval. Net als in de vorige jaren ga ik gewoon duidelijk zijn met mijn spelers. Ik zal nooit iemand de voorkeur geven alleen maar om hem tevreden te houden. Zo werkt het niet.”

Van Damme

Op de terugkeer van Joachim Van Damme blijft het nog even wachten. De middenvelder traint nu deels mee met de groep maar een comeback is nog niet voor meteen. “Er is nog heel veel nodig om hem wedstrijdfit te krijgen”, denkt Vrancken. “Jo wil zelf ook niks van hinder meer voelen voor hij de volgende stap zet. Hij moet meer volume kunnen kweken om wedstrijdfit te zijn en dat is op dit moment nog niet het geval. Het is niet omdat hij nu soms mee op het veld staat op training dat hij opnieuw speelklaar is.We proberen hem wel zoveel mogelijk in te passen in het groepsgebeuren om het voor hem mentaal wat aangenamer te maken. Het is moeilijk te voorspellen wanneer hij terug wedstrijdfit zal zijn. Dat zal afhangen van het vervolg van zijn revalidatie. Het is wat het is.”

Shved

Goed nieuws valt er dan weer te verwachten in het dossier rond Marian Shved. Na de speler is ook zijn vaste makelaar sinds gisteren in Mechelen aangekomen. “Het feit dat Marian in Mechelen is, betekent toch dat hij zijn zinnen er helemaal heeft op gezet. Vroeg of laat zullen we er dus wel uitkomen”, verwacht de coach.