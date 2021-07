AA Gent begint tegen STVV zonder topschutter: “Yaremchuk komt voorlopig niet in aanmerking voor selectie”

Daags na de fraaie 4-0 zege tegen het Noorse Valerenga gingen Hein Vanhaezebrouck en zijn spelersgroep opnieuw over tot de orde dag van de dag. Zondag wacht immers ook alweer het uitduel in Sint-Truiden op de openingsspeeldag van de Jupiler League. En daarbij zullen de Buffalo’s het opnieuw moeten zien te rooien zonder Oekraïens international Roman Yaremchuk die pas vorige woensdag terug in Gent aankwam na een deugddoende vakantie.

Ondertussen had HVH wel al een goed gesprek met ‘Chuk’ die uiteraard zijn zinnen op een toptransfer heeft gezet: “Ik heb met Roman gesproken, dat was duidelijk: hij is terug, gezond en wel. Maar is natuurlijk nog niet waar hij zou moeten zijn” aldus de Gentse coach die Yaremchuk in geen geval overhaast terug in actie wil zien komen. “Roman werkt nu vooral individueel. Hij komt voorlopig dan ook niet in aanmerking om geselecteerd te worden. Dat zal ook nog wel even duren.””

“We zullen wel zien wanneer hij klaar is”, houdt HVH duidelijk een slag om de arm. “Tenzij die transfer er ondertussen al van komt. We gaan er echter ook geen item van maken. Er is ook geen sprake van wel of niet willen, dat komt echt niet ter sprake. Roman moet nu gewoon werken aan zijn conditie na een lang en zwaar seizoen want nadien volgde er voor hem ook nog eens een lang EK. Na zijn verlofperiode moet hij nu in alle rust opnieuw aan zijn opbouw werken.”

Mede door de ruime zege tegen Valerenga kan Vanhaezebrouck uiteraard in alle rust naar het duel in Sint-Truiden toewerken. Maar hij denkt uiteraard ook al verder. Er wacht de Buffalo’s immers mogelijks een heel zware maand augustus, met telkens Europees midweekvoetbal. Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat AA Gent al heel vroeg in het seizoen zal roteren: “Ik denk dat je niet moet wachten tot spelers moe zijn. Dan hebben ze het moeilijker om na een match rust weer fris te raken.”

Roman Yaremchuk moet voorlopig niet hopen op een basisplek bij AA Gent. Foto: BELGA

“Kern bewust in de breedte versterkt”

Vanhaezebrouck wil duidelijk anticiperen: “Dat bekijk je dus geval per geval. Sommigen hebben meer nood aan rust en daarvoor moet je dan de juiste beslissingen nemen. Maar je moet wel volwaardige nummers 12 tot 22 hebben. Als dat niet zo is, ben je meer gebonden aan de beschikbare spelers. Maar we hebben tijdens onze transferactiviteiten bewust gezocht naar extra kwaliteit om de kern in de breedte te versterken. Dat zullen we zondag misschien wel al zien. En als we effectief tot in de poules van de Conference Leage raken zullen we al gauw veel jongens in de basis gezien hebben.”

Hierdoor stijgen ook meteen de speelkansen van nieuwkomers Bayo en Okumu die met wat lichte fysieke kwaaltjes en een kleine conditionele achterstand kampten bij hun aankomst in Gent: “Zij zijn allebei misschien wel klaar om te starten. Het zal vooral moeten blijken of ze 90 minuten aan kunnen. Maar ze hebben de voorbije weken wel al veel stappen gezet. Ze zijn nu stilaan klaar om een volledige match af te werken.”

Wie zeker niet op Stayen in actie zal komen is Giorgi Chakvetadze, de kleine Georgiër blijkt preventief rust te krijgen: “Chakvetadze liep zijn blessure op het kunstgras in Sint-Truiden op en daarom ziet hij het ook niet zo goed zitten om dit weekend te spelen. Dus ook volgende donderdag zal hij in Noorwegen niet in actie komen, want Valerenga speelt ook op kunstgras. Nadien zullen we hem wel terugzien. Hjulsager (dij) kon vandaag al gewoon uitlopen en lijkt fit te raken voor de match van zondag.”