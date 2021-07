De 19-jarige Tibo Persyn is van Inter op weg naar Club Brugge, maar wie is de Belgische Javier Zanetti?

“Inter heeft met hem goud in huis”, schreef de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport eerder al. In Italië omschrijven ze hem ook als “een moderne voetballer” vanwege zijn spel dat in balans is. “Zowel aanvallen als verdedigen doet hij met de juiste intensiteit”, klinkt het. Hij wordt bij Inter ook vergeleken met Argentijns clubicoon Javier Zanetti. Allemaal mooie woorden, maar wie is Tibo Persyn, die op weg is om op huurbasis terug te keren naar zijn jeugdclub Club Brugge, nu eigenlijk?