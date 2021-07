EMA geeft toelating voor gebruik Moderna bij 12- tot 17-jarigen

Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het gebruik van het coronavaccin van Moderna bij 12- tot 17-jarigen.

EMA had het gebruik van het Moderna-vaccin, dat de naam Spikevax draagt, eerder al toegelaten vanaf 18 jaar. Maar op basis van een onderzoek bij ruim 3.700 adolescenten, heeft de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) nu beslist om het vaccin voortaan veilig te verklaren vanaf 12 jaar.

Uit die studie is namelijk gebleken dat de werking bij 12-tot 17-jarigen even goed is als bij volwassenen. Ook op het vlak van bijwerkingen zijn de resultaten vergelijkbaar met die in de andere leeftijdscategorieën. Het gaat onder meer om pijn en zwelling op de plaats van de injectie, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, vergrote lymfeklieren, koude rillingen, misselijkheid, overgeven en koorts. De neveneffecten zijn meestal maar mild of matig aanwezig en verbeteren na enkel dagen.

Het gebruik van het vaccin zal bij de minderjarigen op dezelfde manier verlopen. Het wordt toegediend via twee dosissen, met een tussenperiode van vier weken.

Tot nu toe was Pfizer-BioNTech het enige coronavaccin dat van EMA al een goedkeuring had voor de leeftijdsgroep tussen 12 en 17 jaar. Met Moderna zou dus een tweede vaccin gebruikt kunnen worden voor de vaccinatie van minderjarigen.

Het is nu aan de Europese Commissie om de formele goedkeuring te geven. Sowieso kan elke lidstaat voor zichzelf beslissen of Spikevax wordt ingezet bij de 12- tot 17-jarigen.