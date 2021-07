Vincent Kompany praat voor het eerst dit seizoen: “Onze ambitie? Ik ga de partijlijn aanhouden”

Zondag opent Anderlecht zijn seizoen tegen promovendus. Vrijdag sprak Vincent Kompany de pers voor het eerst toe. Wat de ambitie van paars-wit moet zijn dit seizoen? “Ik ga de partijlijn aanhouden: beter doen dan het vorige”, grijnsde de coach.

Automatismen: dat was het codewoord op de eerste persconferentie van Vincent Kompany dit seizoen. “Ik ben er zeker van dat we dit seizoen niet minder zullen zijn dan op onze beste momenten vorig seizoen”, sprak de coach van paars-wit. “Maar op die beste momenten waren we wel een geoliede machine. Daar ga ik de komende weken het meeste van mijn tijd in steken.”

Met onder meer Sergio Gomez, Kristoffer Olsson en Benito Raman haalde Anderlecht inderdaad al een aantal versterkingen binnen. Dat die nieuwkomers gehaald werden met het doel zoals Italië op het EK te gaan spelen, wilde Kompany niet gezegd hebben. “Anderlecht-voetbal: dat wil ik brengen. Ik wil niet spelen zoals Italië, niet als Barcelona en niet als RB Leipzig.”

De voorbeeldfunctie van Raman

Wél toonde de coach zich erg opgetogen met de komst van Raman. “ De reden dat we hem wilden, is het feit dat hij alles met heel veel intensiteit doet. Hij werkt hard én hij heeft diepgang. En in de box is hij vaak ook nog eens héél scherp. Hij is ook al 27: hij heeft dus ook een voorbeeldfunctie. Op sportief vlak hé, jongens”, grijnsde Kompany.

Met Kristoffer Olsson haalde Anderlecht deze week nog een vervanger voor Albert Sambi Lokonga. De kans dat de Zweed zondag al start, is eerder klein. “Kristoffer heeft vandaag pas voor de tweede keer getraind nadat hij twee weken vakantie heeft gehad na het EK met Zweden”, aldus Vincent Kompany. “We hebben hem gehaald voor de lange termijn, niet alleen voor de wedstrijd van zondag.”

Trebel?

Aan het feit dat Adrien Trebel naar de B-kern werd verwezen, wilde Kompany niet te veel woorden vuilmaken. “Ik kan alleen maar zeggen dat alle betrokken partijen weten hoe het zit: dat is het belangrijkste. Daarnaast is dit een beslissing van het management én de sportieve staf. Bovendien dateert die beslissing al van een maand geleden. Ik focus mijn ondertussen vooral op de jongens die ik wél op training heb.”

Michel Vlap traint daarentegen wél nog altijd met de A-ploeg. “Zijn rol dit seizoen? Voor competitie zorgen. Als iedereen op training ziet wie op een bepaalde positie de beste is, dan zal ik het ook wel zien. Iedereen moet dus gewoon willen laten zien dat hij de beste is op zijn positie. Michel heeft dus nog altijd de kans om belangrijk te zijn.”