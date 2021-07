Rode Kruis Vlaanderen stuurt dit weekend eerst dertig crisisvrijwilligers naar Wallonië

Bij het Rode Kruis Vlaanderen hebben zich nu al 13.900 crisisvrijwilligers opgegeven om te helpen in de door watersnood getroffen regio’s. Dit weekend worden de eerste dertig ingezet in Trooz, Chaudfontaine en Pepinster.

Dinsdag stond de teller nog op 10.700, maar intussen hebben zich dus al 13.900 mensen bij het Rode Kruis Vlaanderen gemeld die willen helpen met puin ruimen of poetsen in de getroffen regio’s.

“Omdat de grootste problemen zich in Wallonië afspelen, is het Croix Rouge de Belgique verantwoordelijk voor de hulpverlening daar. Wij leveren de hulp en de manschappen die zij vragen”, zegt woordvoerder Jan Poté van Rode Kruis Vlaanderen. “Er zal nog weken, zelfs maanden hulp nodig zijn. Hopelijk kunnen we dan nog altijd op die vrijwilligers rekenen”, klinkt het.

Sinds vrijdag worden vier teams van telkens vijf opgeleide vrijwilligers ingezet. Zaterdag gaan ook vier vrijwilligers ter plaatse die een speciale opleiding kregen om psychologische bijstand te verlenen.

“Verder trekken dit weekend ook drie teams van telkens tien crisisvrijwilligers die zich specifiek voor deze ramp opgegeven hebben naar Wallonië. Ze worden aangevuld met een aantal vaste vrijwilligers en stafleden en gaan in Trooz, Chaudfontaine en Pepinster onder meer hygiënische kits uitdelen en mogelijk ook regencapes tegen het nieuwe onweer”, zegt Poté.

Geld storten voor de slachtoffers kan intussen nog altijd op rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 van Rode Kruis Vlaanderen. Volgende week geeft de organisatie een stand van zaken over hoeveel er nu al werd ingezameld en wat daar tot nu toe mee gebeurd is.