Meteen topaffiche tussen traditieclubs Schalke en Hamburg bij aanvang Duitse tweede klasse

Vanavond om 20u30 trappen Schalke 04 en Hamburg SV het nieuwe seizoen in de Duitse tweede Bundesliga op gang. Een merkwaardige affiche tussen twee traditieclubs waar ook twee Belgen terug te vinden zijn.

Op actie in de Duitse eerste klasse is het nog wachten tot 13 augustus, maar in de tweede Bundesliga staat vanavond al de eerste match op het programma. En niet zomaar een. Traditieclubs Schalke 04 en Hamburg SV hebben de eer om het nieuwe seizoen af te trappen. Schalke, dat vorig jaar na een dramatisch seizoen troosteloos laatste eindigde in de Bundesliga, hoopt zo snel mogelijk terug te keren naar de hoogste klasse. Ze verbleven er namelijk al 30 jaar. Maar ook Hamburg is geen onbekende in Duitsland. De club uit het noorden speelt sinds het seizoen 2018/2019 in tweede klasse, maar kwam er nooit verder dan de vierde plaats. De klok in het stadion van Hamburg, die bijhield hoelang de club in de Bundesliga actief was, is dus nog altijd niet kunnen heropstarten. Op 12 mei 2018 moest ze namelijk na bijna 55 jaar stopgezet worden.

Belgische spelers

In de spelerskernen van beide teams zijn er ook Belgen terug te vinden. Dries Wouters, onlangs overgekomen van RC Genk, is de ex-ploeg van Benito Raman komen versterken. Bij Hamburg speelt dan weer Amadou Onana, een 19-jarige Belgisch-Senegalese middenvelder die zijn opleiding bij achtereenvolgens Anderlecht, White Star Bruxelles en Zulte Waregem genoot.