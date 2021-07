Felice Mazzu is klaar voor de Brusselse derby: “Mentaal een heel makkelijke wedstrijd”

Felice Mazzu loodste Union vorig seizoen voor het eerst in 48 jaar terug naar eerste klasse. Zondag wacht op de eerste speeldag meteen een Brusselse derby in het Lotto Park, maar Mazzu legt de druk bij de tegenstander. “De druk ligt bij Anderlecht, zij kunnen geen punten verliezen tegen een ploeg die net gepromoveerd is”, aldus de Union-coach op de persconferentie naar aanleiding van de derby.

“Doorheen de hele week heb ik heel veel zin gevoeld binnen de groep om de wedstrijd tegen Anderlecht aan te vatten. Er was heel veel concentratie, maar ook plezier om de wedstrijd voor te bereiden”, begint Mazzu aan zijn persbabbel. “Iedereen hoopt om in de selectie te zitten en zelfs in de basis te staan, maar ik zei gisteren nog aan de spelersgroep dat je in een sport als voetbal steeds de goede attitude moet kunnen behouden, zelfs als je niet geselecteerd bent. Het objectief is dat de volledige groep zich stabiliseert in de eerste klasse, en niet enkel de geselecteerde spelers.”

Of Mazzu tevreden is over de kern die hij ter beschikking heeft voor de derby? “We hebben momenteel een groep met enorm veel kwaliteit, een groep die al veel heeft laten zien het afgelopen seizoen. In het voetbal moet je continuïteit nastreven. De groep is versterkt, we hebben meer kwaliteit en kwantiteit dan het vorige seizoen. Velen zeggen veel dat een voorbereiding er niet toe doet, maar ik vind dat dit zeer belangrijk is voor het moraal. Het is belangrijk voor het vertrouwen, en ik ben tevreden met hoe de kern heeft gepresteerd. Als je als trainer meer kwaliteit kan krijgen is dat nog beter natuurlijk, maar dat moet bekeken worden met het bestuur.”

De 55-jarige coach voelt geen druk voor de wedstrijd van zondag, in en tegen Anderlecht. “Het zal misschien raar klinken, maar voor ons is deze match mentaal gezien heel makkelijk. De tegenstander is één van de favorieten voor de top 4. De tegenstander heeft zijn naam en faam, wij moeten klaar zijn om zo’n team te bekampen. Er wordt veel gezegd dat de kern van Kompany veel jongeren bevat, maar er is ook bakken ervaring aanwezig. Zowel in de spelersgroep als in de staf. We moeten de match aanpakken, maar mentaal gezien is dit een makkelijke match. Onze tegenstander heeft enorme kwaliteiten en we spelen op verplaatsing. Er zullen supporters zijn van Anderlecht, en helaas niet van ons. Ook daarmee moet je rekening houden. Anderlecht is favoriet, de druk ligt bij hun en ze kunnen geen punten verliezen tegen een ploeg die net gepromoveerd is naar eerste klasse”, besluit Mazzu.