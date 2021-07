Beerschot-coach Peter Maes voor debuut tegen Cercle: “We moeten veel drang en durf tonen”

Peter Maes blikt vooruit op zijn debuut als hoofdtrainer van Beerschot. Morgen ontvangt hij met Beerschot het Cercle Brugge van Yves Vanderhaeghe. “We onderschatten die ploeg niet, maar wij spelen thuis en moeten dat voordeel benutten.”

Beerschot krijgt met Gent, Standard en Club Brugge meteen drie topploegen voorgeschoteld in de eerste vijf speeldagen. Een thuisoverwinning op de openingsspeeldag tegen Cercle Brugge zou veel druk kunnen wegnemen, dat weet ook Peter Maes. “Er is altijd een beetje onzekerheid voor de start van de competitie. Onze voorbereiding was goed, maar het laatste stukje vertrouwen kan je alleen maar opdoen in wedstrijden met inzet. Met het oog op de eerstvolgende wedstrijden is die wedstrijd tegen Cercle daarom van groot belang.”

Peter Maes zal tegen Cercle geen beroep kunnen doen op de geblesseerden Ryan Sanusi en Ismaila Coulibaly. “Ze hebben allebei al opnieuw op het veld getraind, maar deze match komt nog te vroeg. We willen geen risico’s nemen, ook al is ons middenveld door hun afwezigheid een beetje onthoofd. Pierre Bourdin trainde deze week wel gewoon mee, maar heeft nog geen enkele wedstrijd gespeeld. Zaterdag zullen alleen jongens starten die al speelminuten in de benen hebben.”

Wachten op extra aanvaller

“We moeten vooral veel drang en durf tonen”, vindt Maes. “Wij spelen thuis, dat voordeel moeten we benutten. Van Cercle hebben we de laatste weken weinig kunnen zien. Door corona hebben zij een aantal oefenmatchen moeten afgelasten. Maar we zullen die ploeg zeker niet onderschatten.”

Intussen is het wachten op extra aanvallende versterking. Peter Maes begrijpt de vraag. “Niet alleen bij de fans en de journalisten leeft dat. Intern beseffen we maar al te goed dat er wat extra creativiteit bij moet. We zijn er naarstig naar op zoek, maar het moet er wel boenk op zijn. We hebben al een aantal potentiële targets laten passeren, ik blok zelf heel veel af. We zijn namelijk op zoek naar een échte versterking. Iemand die onmiddellijk inzetbaar is, die “9,5” (valse spits, red.) kan spelen en die Holzhauser zo af en toe kan ontlasten. Hopelijk vinden we die speler snel.”