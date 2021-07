PODCAST. Hoe de moord op een rijke toeriste in Oostende een mysterie bleef, tot een vrouw met een witte boa opdook

Een gil, een bewegend gordijntje, en dan niks meer. Dat is het enige aanknopingspunt van de speurders, na een moord in het mondaine Oostende van 1898. Een rijke Parijse toeriste werd er op haar allerlaatste vakantiedag vermoord, terwijl haar man op café zat. Dagenlang bleef het mysterie onopgehelderd, tot de onderzoeksrechter een opsporingsbericht verspreidde. Hij zocht in het hele land naar een opvallende, aantrekkelijke vrouw. Met een witte boa rond de hals.

LEES OOK. Een rijke toeriste wordt vermoord teruggevonden in haar villa in Oostende. Een mysterie, tot de vrouw met de witte boa weer opduikt (+)

In de zomerreeks “Archieven van Assisen” duikt reporter Cedric Lagast in oude dossiers. Hij bekijkt hoe moorden vroeger werden opgelost, toen er nog geen sprake was van camera’s, gsm-verkeer of DNA. Vijf weken lang bespreekt hij samen met eindredacteur Bavo Vermeulen de meest spraakmakende processen van meer dan honderd jaar geleden.