In Tokio zijn de Olympische Spelen 2020 eindelijk van start gegaan. Duizenden atleten presenteren met trots hun land in de openingsceremonie. Maar omdat in het stadion, waar normaal gezien zo’n 70.000 toeschouwers kunnen zitten, niemand binnen mag, moesten enkele supporters genoegen nemen met wat er van buitenaf te zien was.