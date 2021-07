Zelfs minister speculeert openlijk: is er meer aan de hand bij annulatie Pukkelpop?

Was het door de overheid opgelegde testbeleid de reden voor de annulatie van Pukkelpop? Of spelen er andere motieven mee? Die vraag stelde vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zich vrijdag openlijk in VTM Nieuws. Ondertussen wordt op sociale media gespeculeerd dat het veelzeggend is dat veel groepen het Hasseltse festival op hun website niet op hun touragenda hadden staan. Hallo Pukkelpop?