Virologen over afgelasting Pukkelpop: “Kortere geldigheid tests was niet onze vraag”

Het is beslist: ook dit jaar weer geen Pukkelpop. Struikelsteen zijn de bijkomende coronatests die de organisatie zou moeten doen: 21.000 in plaats van 7.000. Een gevolg van de kortere geldigheidsperiode van de tests. “De overheid kortte die periode in op eigen initiatief. Wij waren geen vragende partij”, zeggen de virologen.