Frances Lefebure over liefde en lijden: “Ineens besefte ik: er is van alles niet oké en ik had het tot nu niet eens door”

Een ijsje op een snikhete zomerdag: dat is niks minder dan instant happiness in een hoorntje. Een soortgelijk euforisch effect sorteert Frances Lefebure telkens als ze op een scherm verschijnt. Maakt niet uit of het als actrice is dan wel als gastvrouw. Vanaf 1 augustus op Streamz en Play4 doet de ­32-jarige Gentse weer wat ze het allerliefste doet: acteren. Of zoals zij het steevast noemt: spelen. Mooi woord is dat toch, spelen. Maar hoe zit het met de balans in het leven van de vrouw die in ­‘F*** you very, very much’ een losgeslagen dertiger neerzet? “Ik vertrouw altijd op mijn buik. Als ik het voel, dan doe ik het. En anders doe ik het níét. Daar heb ik nog nooit spijt van gehad.”