Standard heeft zijn eerste versterking beet. De Noorse vleugelspits Aron Donnum komt over van Valerenga en tekent voor vier seizoenen bij de Luikse club.

Standard had zijn pijlen al even gericht op de 23-jarige Donnum. Het had begin deze week al het jawoord van de speler, en ook met Valerenga werd de voorbije dagen een akkoord bereikt. Donnum reisde donderdag ...