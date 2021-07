Meer dan 1.600 verdachten van kinderporno geïdentificeerd in Duitse chatgroepen

De Duitse politie heeft meer dan 1.600 verdachten geïdentificeerd nadat er massaal kinderporno werd gedeeld in chatgroepen. Er zijn ook veel minderjarigen bij, meldt een woordvoerder van de politie van Oberpfalz in de deelstaat Beieren vrijdag.

Vijf maanden lang volgden forensische experts van de politie foto’s en video’s die via een berichtendienst waren gedeeld. Het resultaat is dat verschillende verdachten in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en de VS geïdentificeerd konden worden.

Onder hen zijn ook verschillende minderjarigen. “Naast mensen met pedofiele neigingen zijn het vaak kinderen en jongeren die achteloos dergelijk materiaal in groepschats versturen en daardoor vervolging riskeren”, klinkt het.

Het onderzoek is nu overgedragen aan het parket van de stad Amberg. Het bestaat uit enkele honderdduizenden A4-pagina’s in 21 verhuisdozen.

De verdachten riskeren celstraffen van minstens een jaar.